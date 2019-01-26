Члены рабочей партии Курдистана напали на турецкую военную базу в Ираке
В министерстве обороны Турции сообщили о нападении членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецкую военную базу на севере Ирака.
- В результате провокации РПК произошла атака на нашу базу на севере Ирака. При нападении был нанесен ущерб транспортным средствам. Необходимые меры приняты, - прокомментировали в турецком военном ведомстве.
На данный момент о пострадавших во время нападения на военную базу не сообщается.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибло около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских, сообщает "РИА-Новости".
За последние три года силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых Воздушные силы Турции проводят военные операции.