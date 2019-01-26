СЕГОДНЯ 20:56 2019-01-26T21:14:00+03:00

Издание The Telegraph извинилось перед Меланьей Трамп за публикацию ложных сведений о ее жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Газета The Daily Telegraph принесла официальные извинения перед Меланьей Трамп, супругой президента США за намеренное искажение ряда эпизодов ее биографии.

- Без каких-либо оговорок приносим извинения первой леди и ее семье за любые неудобства, вызванные публикацией данных утверждений. В знак нашего сожаления мы согласились выплатить госпоже Трамп существенную компенсацию за причиненный ущерб, - прокомментировали в издании.

Дело в том, что 19 января этого года еженедельный журнал-приложение к знаменитой газете написал статью под интригующим названием "Загадка Меланьи". В ней был допущен ряд фактических ошибок.

В материале издания утверждалось, что будущая супруга президента США была вынуждена бросить учебу в Люблянском университете, не сдав один из экзаменов. Позже издание опубликовало опровержение, что эта информация ложная. В действительности, как позже написало издание, Меланья покинула университет по собственному решению, чтобы делать полноценную карьеру в модельном бизнесе. Журналисты также опровергла ранее сделанные утверждения о том, что своим успехом в качестве модели Меланья обязана Трампу, до встречи с которым ее дела шли плохо, сообщает "ТАСС".