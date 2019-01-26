2019-01-26T21:36:44+03:00
Политика

В Петербург пригласили осудившую празднование снятие блокады немецкую журналистку

Ранее Зильке Бигальке отметила, что "трагедия являлась организованным вермахтом геноцидом, но после войны никто не был заинтересован в том, чтобы назвать трагедию именно так"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Петербург пригласили осудившую празднование снятие блокады Ленинграда немецкую журналисткуВ Петербург пригласили осудившую празднование снятие блокады Ленинграда немецкую журналисткуФото: фотохроника ТАСС.
Изменить размер текста:

Жанна Киселева, председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района, пригласила в Петербург немецкого журналистку, которая в своей статье раскритиковала празднование снятия блокады.

- Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потеряю родителей, лишение детства, отрочества и юности, - прокомментировала Киселева.

Ранее журналистка Зильке Бигальке в своей статье в газете Süddeutsche Zeitung подчеркнула, что " трагедия являлась организованным вермахтом геноцидом, но после войны никто не был заинтересован в том, чтобы назвать трагедию именно так". Журналистка также отметила, что снятия блокады Ленинграда в России приобрело характер торжества.

Жанна Киселева отметила, что в блокадном Ленинграде дети помогали взрослым грузить трупы и не испытывали страха. Они "были лишены всяких эмоций", как отметила председатель. Киселева выразила сожаление, что некоторые люди могут придерживаться разного мнения по этой трагедии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россияне возмутились немецкой статьей о блокаде Ленинграда. Речь идет о материале, автор которого утверждает, что в нашей стране акцент делается «на национальной гордости, а не на памяти».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Французская полиция разогнала участников акции "желтых жилетов" в Париже
Стала известная предполагаемая причина взрыва в cаратовском кафе
Постпред России при ООН Небензя заявил о попытке США провести госпереворот в Венесуэле
Издание The Telegraph извинилось перед Меланьей Трамп за публикацию ложных сведений о ее жизни
Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространства
Совет безопасности ООН поддержал позицию США по Венесуэле
Госсекретарь США Помпео надеется, что Россия изменит отношение к ситуации в Венесуэле
"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок во французском Эвре
Члены рабочей партии Курдистана напали на турецкую военную базу в Ираке
Вице-президент Бразилии Моурау предложил предложил создать "коридор" для побега Мадуро
В США девочка-подросток сбежала от убийцы-похитителя после трех месяцев плена
В США стартаперы запустили в продажу использованные салфетки с вирусом гриппа