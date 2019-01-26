В Петербург пригласили осудившую празднование снятие блокады немецкую журналистку

СЕГОДНЯ 21:36 2019-01-26T21:36:44+03:00

Ранее Зильке Бигальке отметила, что "трагедия являлась организованным вермахтом геноцидом, но после войны никто не был заинтересован в том, чтобы назвать трагедию именно так"

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Жанна Киселева, председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района, пригласила в Петербург немецкого журналистку, которая в своей статье раскритиковала празднование снятия блокады.

- Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потеряю родителей, лишение детства, отрочества и юности, - прокомментировала Киселева.

Ранее журналистка Зильке Бигальке в своей статье в газете Süddeutsche Zeitung подчеркнула, что " трагедия являлась организованным вермахтом геноцидом, но после войны никто не был заинтересован в том, чтобы назвать трагедию именно так". Журналистка также отметила, что снятия блокады Ленинграда в России приобрело характер торжества.

Жанна Киселева отметила, что в блокадном Ленинграде дети помогали взрослым грузить трупы и не испытывали страха. Они "были лишены всяких эмоций", как отметила председатель. Киселева выразила сожаление, что некоторые люди могут придерживаться разного мнения по этой трагедии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россияне возмутились немецкой статьей о блокаде Ленинграда. Речь идет о материале, автор которого утверждает, что в нашей стране акцент делается «на национальной гордости, а не на памяти».