СЕГОДНЯ 21:48 2019-01-26T22:08:31+03:00

Постпред России при ООН Небензя заявил о попытке США провести госпереворот в Венесуэле Фото: REUTERS

Политик отметил, что Америка пытается навязать стране "свои подходы и рецепты решения проблем"

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Василий Небензя, постпред России при ООН, заявил, что созванное по инициативе США заседание направлено на дальнейшую дестабилизацию ситуации и смену власти в этой стране.

- Сегодняшнее мероприятие созвано американской делегацией с единственной целью - продолжить дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, навязывая этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время, - подчеркнул дипломат.

Небензя также заметил, что "заседание, на котором мы сейчас вынуждены присутствовать - это еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле", сообщает "Интерфакс".

- Хотели бы обратиться также к нашим латиноамериканским коллегам. Понимаете ли вы, что в случае вашего попустительства таким действиям, завтра на месте Венесуэлы может оказаться любая латиноамериканская страна, - подытожил дипломат.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Совет безопасности ООН поддержал позицию США по Венесуэле. Постпред России при ООН назвал происходящее нечистоплотными играми.