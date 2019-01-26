Стала известная предполагаемая причина взрыва в cаратовском кафе
В региональной прокуратуре озвучили возможную причину взрыва в cаратовском кафе. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за газового баллона, от которого работала плита в заведении.
Как сообщалось ранее, причиной стала неисправность газового котла.
Также в ведомстве подчеркнули, что пожар удалось полностью потушить, а на месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы.
Напомним, в субботу в саратовском рабочем поселке Лысые Горы прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. В момент происшествия в заведении проходила свадьба.
По предварительной информации, никто не погиб. Однако пострадали около 30 человек, у которых выявили ожоги от двух до семи процентов тела. При этом 14 человек, в том числе двое детей, были срочно госпитализированы. сообщает "РИА-Новости".