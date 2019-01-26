Стала известная предполагаемая причина взрыва в cаратовском кафе

СЕГОДНЯ 22:00 2019-01-26T22:16:18+03:00

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В региональной прокуратуре озвучили возможную причину взрыва в cаратовском кафе. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за газового баллона, от которого работала плита в заведении.

Как сообщалось ранее, причиной стала неисправность газового котла.

Также в ведомстве подчеркнули, что пожар удалось полностью потушить, а на месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы.

Напомним, в субботу в саратовском рабочем поселке Лысые Горы прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. В момент происшествия в заведении проходила свадьба.

По предварительной информации, никто не погиб. Однако пострадали около 30 человек, у которых выявили ожоги от двух до семи процентов тела. При этом 14 человек, в том числе двое детей, были срочно госпитализированы. сообщает "РИА-Новости".