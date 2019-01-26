Французская полиция разогнала участников акции "желтых жилетов" в Париже

СЕГОДНЯ 22:37 2019-01-26T22:37:48+03:00

В митинге в столиции Франции приняло участие почти три тысячи человек

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В субботу в Париже и ряде городов пошла очередная акция протеста "желтых жилетов". В столице Франции полицейским пришлось разгонять демонстрантов с помощью водометов.

В Париже колонна манифестантов прошла по городу по направлению к площади Бастилии. Одетые в маски и черные куртки экстремисты пытались повалить фонари и светофоры. Часть митингующих возводила баррикады из строительных оград и разводила костры. Погромщиков водометами разогнала полиция. В итоге, задержаны 15 человек.

Всего в субботней акции протеста в Париже приняло участие 2700 человек.