Чак Норрис проведет забег своих двойников

26 Янв. 23:29 2019-01-26T23:41:28+03:00

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Американский актер Чак Норрис решил устроить забег своих двойников, причем в нем могут участвовать все желающие, независимо от того, похожи ли они на звезду голливудских боевиков или нет. Участникам марафона выдадут аксессуары, которые помогут усилить сходство: бутафорские бороды, футболки в стиле Чака Норриса и пряжки для ремня. Но бегуны могут создать и собственные образы актера.

Пятикилометровый «забег Чаков Норрисов» пройдет в Техасе 4 мая и начнется в 9 утра в College Station, сообщает телеканал KTXS. А после гонки организаторы проведут конкурс лучших двойников, которых будут выбирать отдельно среди мужчин, женщин и детей до 12 лет. Победителей ждут призы.

Сам Норрис сначала возглавит старт марафона, а потом будет поджидать бегунов-Чаков на финише. Организаторы соревнований подчеркнули, что «не отвечают за травмы, которые могут быть получены, если Чак Норрис даст вам пять».

После гонки участников пригласят на вечеринку, где их угостят пивом и любимыми блюдами звезды Голливуда.

Желающие принять участие в этом мероприятии уже могут подавать заявки. Стоит отметить, что удовольствие не бесплатное: регистрация до 31 января стоит 30 долларов, с 1 февраля по 12 апреля – 35, с 13 по 26 апреля – 40 «зеленых», а тем, кто опоздал и изъявил желание поучаствовать в день забега, нужно будет заплатить 50 долларов.