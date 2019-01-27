Крупный пожар на птицефабрике в Сергиевом Посаде потушен

СЕГОДНЯ 00:13 2019-01-27T00:20:32+03:00

Людей в ангаре не было, никто не пострадал, но огонь уничтожил часть поголовья птиц

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В субботу, 26 января, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелся ангар с птицами на территории частной птицефабрики. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего.

По их словам, в строении не было людей, никто не пострадал. Но ангар сгорел вместе с курами, находившимися внутри.

К этому часу пожар уже удалось полностью потушить. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в ангаре птицефабрики на на улице Маслиева поступило на пульт дежурного в 19:38 (мск), горела кровля. В 20:25 открытый огонь был ликвидирован.

Площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. Пламя тушили 28 человек, было задействовано девять единиц техники.

По предварительным данным, в ангаре сгорели около 10 тысяч кур. Причины возгорания устанавливают специалисты.