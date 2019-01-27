2019-01-27T01:10:58+03:00
Происшествия

В США очередной стрелок убил пять человек

Полиция штата Луизиана разыскивает подозреваемого
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Случаи со стрельбой в США - не редкостьСлучаи со стрельбой в США - не редкостьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 28 января, в американском штате Луизиана были убиты пять человек. Два случая стрельбы произошли в разных округах, расположенных к западу от Нового Орлеана, сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, в результате стрельбы в округе Ливингстон погибли три человека. Второй инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в округе Асенсьон, где были убиты двое – мужчина и женщина. Предположительно, это родители подозреваемого.

Полиция считает, что оба случая связаны друг с другом, в преступлениях подозревают 21-летнего молодого человека. Сотрудники правоохранительных органов его разыскивают. Местных жителей предупредили, что злоумышленник вооружен и очень опасен.

К слову, как писал сайт kp.ru, на днях в результате стрельбы в штате Флорида тоже погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Причем огонь по людям открыл 21-летний парень, который потом сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном им преступлении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Съемки сиквела комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» начнутся в феврале
Крупный пожар на птицефабрике в Сергиевом Посаде потушен
Чак Норрис проведет забег своих двойников
Французская полиция разогнала участников акции "желтых жилетов" в Париже
Стала известная предполагаемая причина взрыва в cаратовском кафе
Постпред России при ООН Небензя заявил о попытке США провести госпереворот в Венесуэле
В Петербург пригласили осудившую празднование снятие блокады немецкую журналистку
Издание The Telegraph извинилось перед Меланьей Трамп за публикацию ложных сведений о ее жизни
Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространства
Совет безопасности ООН поддержал позицию США по Венесуэле
Госсекретарь США Помпео надеется, что Россия изменит отношение к ситуации в Венесуэле
"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок во французском Эвре
Члены рабочей партии Курдистана напали на турецкую военную базу в Ираке
Вице-президент Бразилии Моурау предложил предложил создать "коридор" для побега Мадуро
В США девочка-подросток сбежала от убийцы-похитителя после трех месяцев плена
В США стартаперы запустили в продажу использованные салфетки с вирусом гриппа