В США очередной стрелок убил пять человек

СЕГОДНЯ 00:50 2019-01-27T01:10:58+03:00

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В субботу, 28 января, в американском штате Луизиана были убиты пять человек. Два случая стрельбы произошли в разных округах, расположенных к западу от Нового Орлеана, сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, в результате стрельбы в округе Ливингстон погибли три человека. Второй инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в округе Асенсьон, где были убиты двое – мужчина и женщина. Предположительно, это родители подозреваемого.

Полиция считает, что оба случая связаны друг с другом, в преступлениях подозревают 21-летнего молодого человека. Сотрудники правоохранительных органов его разыскивают. Местных жителей предупредили, что злоумышленник вооружен и очень опасен.

К слову, как писал сайт kp.ru, на днях в результате стрельбы в штате Флорида тоже погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Причем огонь по людям открыл 21-летний парень, который потом сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном им преступлении.