Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле

СЕГОДНЯ 03:44 2019-01-27T04:15:26+03:00

Сотрудники дипмиссии Боливарианской республики в США тоже начали возвращаться из Вашингтона в Каракас

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Сотрудники американского посольства в Каракасе покинули диппредставительство в столице Венесуэлы. Об этом проинформировало министерство иностранных дел Боливарианской республики.

«Сообщаем, что 25 января персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что в субботу, 26 января, венесуэльские дипломаты тоже начали возвращаться из Вашингтона в Каракас, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне непрекращающихся уже несколько месяцев митингов протеста спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо 23 января провозгласил себя временным президентом страны. После этого законно избранный глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, а на следующий день заявил, что в Венесуэле закрываются все учреждения американской дипмиссии.

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