2019-01-27T04:15:26+03:00
Политика

Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле

Сотрудники дипмиссии Боливарианской республики в США тоже начали возвращаться из Вашингтона в Каракас
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американское посольство в КаракасеАмериканское посольство в КаракасеФото: REUTERS
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Сотрудники американского посольства в Каракасе покинули диппредставительство в столице Венесуэлы. Об этом проинформировало министерство иностранных дел Боливарианской республики.

«Сообщаем, что 25 января персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что в субботу, 26 января, венесуэльские дипломаты тоже начали возвращаться из Вашингтона в Каракас, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне непрекращающихся уже несколько месяцев митингов протеста спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо 23 января провозгласил себя временным президентом страны. После этого законно избранный глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, а на следующий день заявил, что в Венесуэле закрываются все учреждения американской дипмиссии.

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Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

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В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).

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