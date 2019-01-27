2019-01-27T06:18:31+03:00
Политика

Госдеп США не собирается закрывать американское посольство в Венесуэле

Вашингтон и Каракас отвели 30 на переговоры о дипломатических представительствах своих стран
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Американское посольство в КаракасеАмериканское посольство в КаракасеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не планирует закрывать американское посольство в Каракасе, но на первом месте для госдепа – безопасность дипломатических сотрудников в Венесуэле, передает агентство Associated Press.

Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут продолжать защищать интересы своих сограждан в Боливарианской республике.

В то же время министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило, что обе страны договорились оставить в своих столицах часть дипломатического персонала как минимум на 30 дней – именно такой срок был отведен на переговоры о будущем статусе двусторонних отношений.

В пресс-релизе венесуэльского МИД говорится, что остающиеся сотрудники обоих посольств до окончательного разрыва дипломатических отношений «должны будут сконцентрироваться на работе исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий». Отмечается, что если за месяц (30 дней) договориться не удастся, дипломаты обеих стран должны будут вернуться домой, срок на сборы – 72 часа.

Отмечается, что если за месяц (30 дней) договориться не удастся, дипломаты обеих стран должны будут вернуться домой, срок на сборы – 72 часа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее МИД Венесуэлы сообщил, что американцы покинули посольство Вашингтона в Каракасе, а боливарианские дипломаты уезжают из США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови

В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Польский премьер посетовал на сложности борьбы с «Северным потоком – 2»
Трамп объявил о начале переговоров с демократами, обозвав их «дураками»
Президент Австрии обрушился на США с критикой из-за «Северного потока — 2»
Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле
Видео авиакатастрофы под Мурманском появилось в Сети
Трамп начнет строительство стены на границе с Мексикой через 21 день
Лондон готов признать Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы
Съемки сиквела комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» начнутся в феврале
В США очередной стрелок убил пять человек
Крупный пожар на птицефабрике в Сергиевом Посаде потушен
Чак Норрис проведет забег своих двойников
Французская полиция разогнала участников акции "желтых жилетов" в Париже
Стала известная предполагаемая причина взрыва в cаратовском кафе
Постпред России при ООН Небензя заявил о попытке США провести госпереворот в Венесуэле
В Петербург пригласили осудившую празднование снятие блокады немецкую журналистку
Издание The Telegraph извинилось перед Меланьей Трамп за публикацию ложных сведений о ее жизни
Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространства
Совет безопасности ООН поддержал позицию США по Венесуэле
Госсекретарь США Помпео надеется, что Россия изменит отношение к ситуации в Венесуэле
"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок во французском Эвре
Члены рабочей партии Курдистана напали на турецкую военную базу в Ираке
Вице-президент Бразилии Моурау предложил предложил создать "коридор" для побега Мадуро
В США девочка-подросток сбежала от убийцы-похитителя после трех месяцев плена
В США стартаперы запустили в продажу использованные салфетки с вирусом гриппа
Мария Захарова прокомментировала ультиматум европейских стран Венесуэле