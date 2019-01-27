Госдеп США не собирается закрывать американское посольство в Венесуэле

СЕГОДНЯ 05:58 2019-01-27T06:18:31+03:00

Вашингтон и Каракас отвели 30 на переговоры о дипломатических представительствах своих стран

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В госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не планирует закрывать американское посольство в Каракасе, но на первом месте для госдепа – безопасность дипломатических сотрудников в Венесуэле, передает агентство Associated Press.

Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут продолжать защищать интересы своих сограждан в Боливарианской республике.

В то же время министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило, что обе страны договорились оставить в своих столицах часть дипломатического персонала как минимум на 30 дней – именно такой срок был отведен на переговоры о будущем статусе двусторонних отношений.

В пресс-релизе венесуэльского МИД говорится, что остающиеся сотрудники обоих посольств до окончательного разрыва дипломатических отношений «должны будут сконцентрироваться на работе исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий». Отмечается, что если за месяц (30 дней) договориться не удастся, дипломаты обеих стран должны будут вернуться домой, срок на сборы – 72 часа.

Отмечается, что если за месяц (30 дней) договориться не удастся, дипломаты обеих стран должны будут вернуться домой, срок на сборы – 72 часа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее МИД Венесуэлы сообщил, что американцы покинули посольство Вашингтона в Каракасе, а боливарианские дипломаты уезжают из США.

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