Россияне от смерча в аэропорту турецкой Антальи не пострадали

СЕГОДНЯ 06:42 2019-01-27T07:03:40+03:00

Ураганный ветер перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету, и поднял в воздух трап Фото: REUTERS

Сильный ветер перевернул автобус с пассажирами, 12 человек получили травмы [видео]

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Никто из наших соотечественников не пострадал от непогоды на юге Турции, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

По словам представителя российской дипмиссии, последние несколько дней во всей провинции Анталья «наблюдается аномальная погода, скорость ветра достигает 100 км в час». Он отметил, что местные службы справляются со сложившейся ситуацией.

«Никто из граждан России, по предварительным данным, не пострадал», - цитирует сообщение сотрудника генконсульства ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о ЧП в аэропорту турецкой Антальи, где накануне ураганный ветер перевернул автобус и микроавтобус, подвозившие пассажиров к самолету, поднял в воздух трапы. В результате травы различной тяжести получили 12 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688364" frameborder="0"></iframe> Эпицентр урагана в Турции.

Кроме того, как рассказал губернатор провинции Мюнир Каралоглу, смерч повредил два самолета и полицейский вертолет.