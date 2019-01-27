Россияне от смерча в аэропорту турецкой Антальи не пострадали
Никто из наших соотечественников не пострадал от непогоды на юге Турции, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.
По словам представителя российской дипмиссии, последние несколько дней во всей провинции Анталья «наблюдается аномальная погода, скорость ветра достигает 100 км в час». Он отметил, что местные службы справляются со сложившейся ситуацией.
«Никто из граждан России, по предварительным данным, не пострадал», - цитирует сообщение сотрудника генконсульства ТАСС.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о ЧП в аэропорту турецкой Антальи, где накануне ураганный ветер перевернул автобус и микроавтобус, подвозившие пассажиров к самолету, поднял в воздух трапы. В результате травы различной тяжести получили 12 человек.
Эпицентр урагана в Турции.
Кроме того, как рассказал губернатор провинции Мюнир Каралоглу, смерч повредил два самолета и полицейский вертолет.
Последствия смерча в аэропорту Анталии.