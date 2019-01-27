Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике увеличилось до 114 человек

СЕГОДНЯ 07:21 2019-01-27T07:21:08+03:00

Около пятидесяти человек скончались от ожогов в больнице

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Власти Мексики привели уточненные данные по ЧП на трубопроводе в штате Идальго. Жертвами взрыва стали 114 человек. Около пятидесяти человек умерли в больницах от сильнейших ожогов. В настоящий момент 33 человека находятся под наблюдением медиков. Троих тяжелых пациентов отправили на лечение в клинику в штате Техас США. Остается много людей, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. Среди пострадавших есть восемь детей и подростков в возрасте до 18 лет, пишет РИА Новости.

Взрыв прогремел поздно вечером 18 января. Взорвался крупный трубопровод Туспан-Тула в штате Идальго. В это время рядом с трубопроводом находились по некоторым оценкам около трехсот людей. В основном, это местные жители, которые собрались у места врезки с канистрами и бидонами, чтобы своровать бензин.

Как сообщили представители мексиканской государственной нефтяной компании Pemex, ЧП стало следствием незаконной врезки. Это самое крупное ЧП с таким количеством жертв на трубопроводе в Мексике. Ранее сайт kp.ru писал, что количество жертв составило более 70 человек.