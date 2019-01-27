Мадуро объявил «победу» Венесуэлы после ухода Помпео с заседания Совбеза ООН
Николас Мадуро выступил перед своими сторонниками на встрече с молодежью в Каракасе. Он затронул заседание Совета Безопасности в ООН, в ходе которого обсудили острую политическую и социальную ситуацию, которая сложилась в Венесуэле вследствие противостояние действующего президента и лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
На нем госсекретарь США Майк Помпео потребовал, чтобы страны ООН отключили «финансовые системы от режима Мадуро». В то же время Венесуэла, по словам Мадуро, энергично и чётко выразила свою правду перед миром. То, что Помпео в итоге покинул заседание, Мадуро назвал «победой», сообщает РИА Новости.
«Прошу громкие аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео ушёл с заседания», - высказался венесуэльский лидер.
Ранее сайт kp.ru писал, что военный атташе Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва перешел на сторону оппозиции и призвал других военных последовать его примеру. Он отказался признавать Мадуро президентом, высказав доверие его противнику Хуана Гуаидо, которого активно поддерживают США.
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