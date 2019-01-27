Из-за снегопада в Москве задержаны более сорока авиарейсов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-27T10:00:58+03:00

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Сильнейший снегопад в Москве внес коррективы в работу столичных аэропортов. Фиксируются массовые задержки рейсов в Шереметьево, Домодедово, Внуково. На данный момент из-за неблагоприятных погодных условий задержаны около сорока авиарейсов. Тысячи пассажиров вынуждены сидеть в аэропортах, ожидая улучшения погоды.

В Шереметьево застряли пассажиры 30 рейсов. Во Внуково и Домодедово задержаны 14 рейсов. В Домодедово отменены девять вылетов, во Внуково – два. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Ранее «Аэрофлот» из-за метели отменил более ста тридцати рейсов из аэропорта Шереметьево.

Напомним, Москве по данным на 6 утра 27 января выпала треть месячной нормы осадков. Синоптики уже назвали этот снегопад самым сильным за последние 68 лет. Коммунальные службы работают в экстренном режиме, на улицы столицы вывели около 12 тысяч единиц техники. Из-за непогоды зафиксировали многочисленные аварии. Воскресенье в столице будет ветреным и снежным. Из-за метели и гололеда жителей попросили по возможности воздержаться от поездок, чтобы не усугублять непростую ситуацию на дорогах.