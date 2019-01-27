2019-01-27T10:30:22+03:00
Спорт

Президент Bellator рассказал о будущем Федора Емельяненко

Контракт российского бойца с организацией теперь официально закончен
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Президент Bellator Скотт Кокер.Президент Bellator Скотт Кокер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент организации Bellator поделился своим мнением насчет дальнейшего будущего россиянина Федора Емельяненко. Федор проиграл в 214 турнире промоушена нокаутом американцу Райану Бейдеру и не смог получить чемпионского пояса.

- Продолжит ли Федор карьеру, зависит только от него. У нас с ним хорошие отношения, но его контракт с Bellator закончен, - заявил Скотт Кокер.

Напомним, что в финальном бою Гран-При Bellator 214 россиянин Федор Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру. Поединок продолжался всего 35 секунд и завершился нокаутом российского спортсмена. Для него это - шестое поражение в профессиональной карьере.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию боя Федор Емельяненко - Райан Бейдер на Bellator 214.

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