2019-01-27T11:19:48+03:00
Политика

Пользователи Википедии добавили Хуана Гуайдо в список выдающихся выпускников университета Джорджа Вашингтона

Лидера венесуэльской оппозиции добавили в раздел "Главы государств"
Александр ДЖУМАЕВ
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Согласно информации, содержащейся в статье, в число выдающихся выпускников университета, ставших позднее главами государств, входят в том числе действующий президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе, 17-й президент Республики Корея Ли Мен Бак и экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиСогласно информации, содержащейся в статье, в число выдающихся выпускников университета, ставших позднее главами государств, входят в том числе действующий президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе, 17-й президент Республики Корея Ли Мен Бак и экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Пользователи интернет-энциклопедии Wikipedia отнесли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, ранее провозласившего себя президентом страны к выдающимся выпускникам университета Джорджа Вашингтона. Соответствующие правки были внесены в статью, размещенную в англоязычном разделе сайта.

Скриншот с сайта Wikipedia

Скриншот с сайта Wikipedia

Согласно информации, содержащейся в статье, в число выдающихся выпускников университета, ставших позднее главами государств, входят в том числе действующий президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе, 17-й президент Республики Корея Ли Мен Бак и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Среди других известных выпускников университета стоит также отметить бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, а также ряд действующих и бывших членов Конгресса и Палаты представителей США.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее заявил, ссылаясь на конституцию страны, что может исполнять обязанности президента страны, после чего принес президентскую присягу на митинге в Каракасе. В ответ на это действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованного США, и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. В МИД России, в свою очередь, призвали другие страны воздержаться от вмешательства в дела Венесуэлы, отметив, что военный сценарий развития событий может стать "катастрофическим".

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Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

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