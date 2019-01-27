Самолеты ВВС США и Канады подняли в воздух из-за российских бомбардировщиков

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-27T11:15:55+03:00

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Военно-воздушные силы США и Канады были подняты по тревоге из-за планового полета двух российских Ту-160. Стратегические ракетоносцы совершали плановый полет 26 января над Северным Ледовитым океаном недалеко от Канады.

Для сопровождения российских судов ВВС США и Канады подняли в воздух сразу пять самолетов - два истребителя F-22, два истребителя CF-18, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Американские самолеты вылетели с авиабазы ВВС на Аляске.

Российские бомбардировщики вошли в опознавательную зону ПВО Канады. При этом в пресс-службе Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) признали, что Ту-160 оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию, сообщили в NORAD.

В Минобороне РФ сообщили, что стратегические ракетоносцы провели тренировочный полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, в ходе которого отработали дозаправку топливом в воздухе. Продолжительность полета составила более 15 часов. Там отметили, что все полеты ВКС РФ проходят в строго соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сайт kp.ru писал, что Швеция выразила претензию России после того, как два наших самолета на короткое время залетели на террииторию этого государства. Инцидент зафиксировали 19 января в районе Балтийского моря. 23 января российский истребитель Су-27 был поднят в воздух из-за шведского самолета-разведчика "Гольфстрим", который приблизился к нашей границе. Позже появилось видео, как летчик сопроводил его на безопасном расстояниии, вынудив сменить курс.