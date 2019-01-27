Глава МИД Германии заявил, что молодые немцы мало знают о Холокосте

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-27T11:38:40+03:00

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости найти новые импульсы для сохранения памяти о жертвах нацистского режима. Он также подчеркнул, что немецкое общество должно бороться с незнанием молодого поколения о событиях того времени.

"Наша культура памяти разрушается, она находится под давлением ультраправых", - отметил Маас. "Тем опаснее незнание [о событиях Холокоста] именно молодых немцев", - заявил Маас в статье, опубликованной в газете Welt am Sonntag. Министр также напомнил о результатах опроса, проведенного телекомпанией CNN: по словам Мааса, тот факт, что 40% опрошенных немцев практически ничего не знают о Холокосте, является "шокирующим".

"Хрустальная ночь для того, кто сегодня родился, так же далека по времени, как при моем рождении был далек канцлер [Отто фон] Бисмарк", - добавил Маас. Это обстоятельство, по его словам, "изменяет память" и "создает больше дистанции" по отношению к событиям".

Министр подчеркнул, что приближается время, когда в живых больше не останется современников той эпохи. "Наша культура памяти должна адаптироваться к этому. В чем мы сейчас нуждаемся, так это в новых импульсах для того, чтобы использовать исторический опыт для современности", - заявил он.

В заключение Маас отметил, что в эпоху развития цифровых технологий распространение любых идей, в том числе и ксенофобских, происходит "одним кликом" компьютерной мыши. "Мы видим, как по всей Европе рекламируется национализм и используются образы врагов, чтобы оправдать собственную помутненную идеологию", - отметил Маас, добавив, что правые популисты зачастую используют тему Холокоста, чтобы привлечь к себе внимание.