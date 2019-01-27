2019-01-27T11:46:41+03:00
Политика

Умер Владимир Черников - глава столичного департамента по борьбе с коррупцией

Чиновник скончался на 55-м году жизни
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников скончался в ночь на воскресеньеГлава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников скончался в ночь на воскресеньеФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников скончался в ночь на воскресенье. Он занимал свою должность с 2016 года.

"Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью", - передает "Интерфакс" слова своего источника, знакомого с ситуацией. В мэрии Москвы, в свою очередь, от комментариев пока воздерживаются.

Черников начал работать в мэрии Москвы в 2010 году. До этого он проходил службу в Вооруженных силах России на офицерских должностях; после ухода из армии Черников занимался бизнесом. В 2000 году он был назначен на должность начальника инспекции Счетной палаты России, а с 2006 по 2010 год работал в Государственной думе.

Перед тем, как возглавить департамент безопасности и противодействия коррупции Черников руководил департаментами информации и рекламы, а также национальной политики, межрегиональных связей и туризма столичной мэрии.

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