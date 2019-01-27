2019-01-27T12:02:01+03:00
Политика

Владимир Путин подписал указ о реформе университетских военных кафедр

Отныне подразделения, предназначенные для подготовки военнослужащих запаса, будут именоваться военными учебными центрами
Александр ДЖУМАЕВ
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Студенты военной кафедры МГТУ им. БауманаСтуденты военной кафедры МГТУ им. БауманаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал указ о реформе военных кафедр. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, военные кафедры вузов, на которых ведется подготовка военнослужащих запаса для воооруженных сил страны, отныне будут именоваться военными учебными центрами при организациях высшего образования. Данное изменение коснулось и учебных военных центров, существующих в рамках некоторых вузов.

В настоящий момент военные кафедры существуют в 87 вузах страны. В рамках программ подготовки, реализуемых этими подразделениями, ведется подготовка офицеров, солдат и сержантов запаса по более 100 специальностям. По словам председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова, реформа военных кафедр позволит повысить эффективность подготовки специалистов для армии России.

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