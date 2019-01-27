2019-01-27T12:12:15+03:00
Политика

Захарова высказалась о выделении блокадному Ленинграду 12 миллионов евро

Представитель МИД уверена, что этот жест не освобождает Германию от индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам
Татьяна СЫКОВА
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Мария Захарова.Мария Захарова.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что в честь 75-летия освобождения от блокады Ленинграда власти Германии выделили 12 миллионов евро в качестве добровольного гуманитарного жеста на помощь блокадникам.

Официальный представитель российского МИДа отметила, что это не закрывает вопроса об индивидуальных выплатах Берлина всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальной принадлежности.

Напомним, на Международной еврейской конференцией по материальным претензиям к Германии было принято решение, что Берлин должен выплатить 2500 евро блокадникам-евреям в рамках ответственности Германии за Холокост. Однако российская сторона настаивает, что эти выплаты должны производиться вне зависимости от национальности, пишет РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Германия выделила 12 миллионов евро жертвам блокады Ленинграда. Деньги пойдут не только на помощь людям, но и на модернизацию больницы для ветеранов, а также на создание германо-российского центра.

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