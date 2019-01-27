Ряд японских компаний получили письма с ядом от имени казненных участников секты "Аум Синрике"*

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-27T12:26:12+03:00

В качестве отправителя одного из писем был указан лидер и основатель секты Секо Асахара, которого казнили в прошлом году Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Девять японских компаний, включая шесть фармакологических фирм и редакцию газеты Mainichi, получили по почте пакеты с порошком, предположительно являющимся ядом. В качестве отправителей на пакетах были указаны имена участников секты "Аум Синрике"*, казненных за совершение газовой атаки в токийском метро.

Как сообщает издание Japan Times, отправители потребовали выплаты им 35 млн южнокорейских вон (примерно 31 тыс. долларов США) в биткойнах до 22 февраля; в противном случае они угрожают распространить в Японии поддельные лекарства, содержащие цианид. Издание отмечает, что в качестве отправителя одного из писем был указан лидер и основатель секты Секо Асахара, которого казнили в прошлом году.

Секта "Аум Синрике" была основана Секо Асахарой в 1987 году. В 1995 году члены экстремистской организации распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метрополитене. Жертвами нападения стали 13 человек, более 6 тысяч людей пострадали от воздействия ядовитого газа.

*организация запрещена на территории России