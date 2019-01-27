2019-01-27T12:37:19+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет Boeing-737 совершил аварийную посадку во Внуково

Лайнер, следовавший из Москву в Грозный, экстренно приземлился из-за отказа электросистемы
Татьяна СЫКОВА
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В столицу Чечни людей отправили резервным бортом.В столицу Чечни людей отправили резервным бортом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авиапроисшествие произошло в столичном аэропорту Внуково. Там совершил вынужденную посадку пассажирский Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр». Самолет выполнял рейс Москва - Грозный. Практически сразу после вылета командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт из-за обнаруженной технической неполадки. На борту произошел отказ электросистемы и левого авиагоризонта.

После выработки топлива около трех часов ночи 27 января Boeing-737 приземлился на взлетно-посадочную полосу аэропорта Внуково. Все прошло без осложнений, никто из членов экипажа и находящихся на борту пассажиров не пострадал. В столицу Чечни людей отправили резервным бортом около шести часов утра по Москве, сообщает Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в аэропортах Москвы задерживают более сорока самолетов. К сбоям привела сложная погодная обстановка. В российской столице идет сильный снегопад.

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