Названа причина смерти столичного чиновника Владимира Черникова
Руководитель департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимир Черников, скончавшийся в ночь на воскресенье, умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.
Черников, работавший в московской мэрии с 2010 года, скончался на 55-м году жизни. Информации о дате и месте проведения похорон в настоящий момент нет.
До 1994 года Черников проходил службу в Вооруженных силах России на офицерских должностях, после чего занялся предпринимательской деятельностью. В 2000 году он возглавил инспекцию Счетной палаты России, а в 2006 году начал работать в Государственной думе.
Помимо департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией, Черников возглавлял департаменты информации и рекламы, а также национальной политики, межрегиональных связей и туризма мэрии Москвы.