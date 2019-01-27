Названа причина смерти столичного чиновника Владимира Черникова

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-27T13:01:13+03:00

Черников, работавший в московской мэрии с 2010 года, скончался на 55-м году жизни

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Руководитель департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимир Черников, скончавшийся в ночь на воскресенье, умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

Черников, работавший в московской мэрии с 2010 года, скончался на 55-м году жизни. Информации о дате и месте проведения похорон в настоящий момент нет.

До 1994 года Черников проходил службу в Вооруженных силах России на офицерских должностях, после чего занялся предпринимательской деятельностью. В 2000 году он возглавил инспекцию Счетной палаты России, а в 2006 году начал работать в Государственной думе.

Помимо департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией, Черников возглавлял департаменты информации и рекламы, а также национальной политики, межрегиональных связей и туризма мэрии Москвы.