2019-01-27T13:01:13+03:00
Политика

Названа причина смерти столичного чиновника Владимира Черникова

Черников, работавший в московской мэрии с 2010 года, скончался на 55-м году жизни
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Руководитель департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимир ЧерниковРуководитель департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимир ЧерниковФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Руководитель департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимир Черников, скончавшийся в ночь на воскресенье, умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

Черников, работавший в московской мэрии с 2010 года, скончался на 55-м году жизни. Информации о дате и месте проведения похорон в настоящий момент нет.

До 1994 года Черников проходил службу в Вооруженных силах России на офицерских должностях, после чего занялся предпринимательской деятельностью. В 2000 году он возглавил инспекцию Счетной палаты России, а в 2006 году начал работать в Государственной думе.

Помимо департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией, Черников возглавлял департаменты информации и рекламы, а также национальной политики, межрегиональных связей и туризма мэрии Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт заявил об опасности публикации в соцсетях фото посадочных талонов
Социологи выяснили отношение французов к Макрону на фоне протестов «желтых жилетов»
Пассажирский самолет Boeing-737 совершил аварийную посадку во Внуково
Ряд японских компаний получили письма с ядом от имени казненных участников секты "Аум Синрике"*
Захарова высказалась о выделении блокадному Ленинграду 12 миллионов евро
Владимир Путин подписал указ о реформе университетских военных кафедр
Умер Владимир Черников - глава столичного департамента по борьбе с коррупцией
Эксперт о бое Емельяненко: "Думаю, для Федора настало время закончить карьеру"
Глава МИД Германии заявил, что молодые немцы мало знают о Холокосте
Пользователи Википедии добавили Хуана Гуайдо в список выдающихся выпускников университета Джорджа Вашингтона
Самолеты ВВС США и Канады подняли в воздух из-за российских бомбардировщиков
Теракт на Филиппинах: число жертв двух взрывов возле церкви возросло до 27