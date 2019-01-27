2019-01-27T13:16:03+03:00
Политика

Социологи выяснили отношение французов к Макрону на фоне протестов «желтых жилетов»

Большинство респондентов недовольны действиями президента
Татьяна СЫКОВА
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Французы считают, что Макрон не изменил курс, несмотря на протесты.Французы считают, что Макрон не изменил курс, несмотря на протесты.Фото: REUTERS
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Во Франции на фоне долгоиграющих протестов «желтых жилетов» провели опрос, в ходе которого выяснили отношение жителей страны к действующему президенту. Около семидесяти процентов французов отметили, что, несмотря на протесты, Эмманюэль Макрон не изменил свою политику.

Так считают большинство приверженцев партий «Непокоренная Франция» и «Национальное объединение». Только сторонники движения «Вперед, республика» уверены, что глава государства взял курс на реформы.

Более восьмидесяти процентов респондентов потребовали, чтобы президент «изменил свое отношение к обеспокоенности французов». Почти столько же хотят, чтобы Макрон стал ближе к народу, изменив способы общения с людьми. 73% опрошенных выступили за то, чтобы Макрон изменил «способы исполнения полномочий президента».

Многие французы по-прежнему остаются недовольными социальной, политической и экономической обстановкой в стране. Опрос провела 24-25 января социологическая компания по заказу Journal du Dimanche. В нем приняли участие 1008 человек.

Напомним, масштабные протесты, получившие название «желтые жилеты», проходят в стране с ноября прошлого года. Главные требования манифестантов – снизить цены на бензин и налог на топливо. Руководство страны приняло меры для успокоения обстановки, но протесты продолжают сотрясать Париж и пригороды.

Тем временем, сам Макрон, не урегулировав дела в своем государстве, высказался по поводу событий в Венесуэле, поддержав оппозицию и высказав им уважение.

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