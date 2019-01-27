Владимир Путин возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-27T14:24:59+03:00

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Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Мать-Родина", расположенному на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства сегодня также посетит экспозицию, подготовленную патриотическим объединением "Ленрезерв", и спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград".

Стоит отметить, что Владимир Путин не в первый раз посещает Пискаревское кладбище в дни памяти снятия блокады Ленинграда. Традиционно президент посещает братскую могилу, расположенную на кладбище, где похоронен его брат Виктор, погибший во время блокады.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, день снятия блокады Ленинграда является "важной датой для всей страны и персонально для президента Путина". Говоря об отношении президента к этой странице истории нашей страны, нельзя не упомянуть, что его отец Владимир Спиридонович участвовал в обороне Ленинграда; в ходе боевых действий он получил тяжелое ранение.

Путин возлагает цветы в день 75-летия снятия фашистской блокады в Ленинграде.Блокада Ленинграда продлилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в городе погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, ее жертвами стали сотни тысяч жителей города. Прорыв блокады состоялся в январе 1943 года после завершения войсковой операции "Искра", а спустя год советским войскам удалось полностью снять блокаду.