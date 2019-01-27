2019-01-27T15:45:23+03:00
Общество

На Украине мама-блогер избила ребенка на глазах десятков свидетелей

Женщина несколько раз ударила шестилетнего сына ногами [видео]
Татьяна СЫКОВА
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Мама-блогер скрывается от полиции и соцслужб. Фото: кадр видеоМама-блогер скрывается от полиции и соцслужб. Фото: кадр видео
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Жуткое избиение ребенка произошло в Запорожье на Украине в детском комнате местного торгово-развлекательного центра на глазах сотрудников и десятков посетителей. Мама шестилетнего мальчика в ответ на его капризы принялась прилюдно избивать его. Она несколько раз ударила его ногами, когда мальчик убегал от разъяренной матери, она с силой толкнула его ногой в спину, после чего ребенок упал на пол. Сотрудники центра бросились на помощь мальчику и попытались успокоить неуравновешенную мать.

Запорожская блоггерша в ТРЦ "Украина" избила собственного сына.

Позже выяснилось, что героиня событий – мама двух сыновей и популярный блогер в Инстаграм. На своей странице она размещала идеальные картинки с детьми и давала советы по воспитанию. Это еще больше возмутило публику, которая стала требовать наказать женщину за жестокое обращение с ребенком. Известно, что в полицию поступило множество сообщений, сейчас силовики совместно с сотрудниками службы по делам детей пытаются связаться с родительницей для объяснений. На своей странице женщина разместила видео, в котором призналась, что потеряла равновесие и это может случиться с каждым. Столкнувшись с массовой критикой, позже она вовсе удалила страницу. Отмечается, что мама-блогер всячески избегает контакта с правоохранителями и соцслужбами.

Мама, которая била ребенка в "Детском мире", записала обращение в Инстаграме.

«Мы не можем поставить ее на учет, поскольку не можем с ней встретиться, не можем увидеть ребенка, - рассказала «КП в Украине» начальник службы по делам детей Запорожского горсовета Наталья Сиворакша

По словам чиновницы, они выезжали по адресу проживания семьи в элитную многоэтажку. Однако двери квартиры им никто не открыл. Известно, что мальчик – сын женщины от первого брака, во втором браке она родила еще одного мальчика, которому сейчас два года. Сейчас правоохранители пытаются найти отца ребенка и выйти на контакт с бабушкой мальчика. Если факты жестокого обращения с ребенком подтвердятся, женщину могут поставить на учет. Либо отец ребенка сможет подать на лишение родительских прав и забрать сына себе.

Ранее сайт kp.ru писал об учительнице из Хабаровского края, которая на глазах других учеников избила мальчика, мешавшего ей вести урок.

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