2019-01-27T14:55:14+03:00
Общество

Загоревшийся в Москве теплоход тушили в рамках учений

В МЧС прокомментировали инцидент в Коломенском
Татьяна СЫКОВА
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Информация о пожаре не подтвердилась.Информация о пожаре не подтвердилась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о возгорании пассажирского двухпалубного теплохода на Москве-реке в Коломенском поступило днем 27 января. В пресс-службе МЧС поспешили успокоить, речь о ЧП не идет.

На борту судна прошли тактические учения, по сценарию сотрудники ведомства отрабатывали оперативные действия в случае реального возникновения пожара на водном пассажирском транспорте. Для этого был инсценирован пожар на пришвартованном в Нагатинском затоне теплоходе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее сайт kp.ru сообщил о крупном пожаре, который произошел в нейтральных водах Черного моря неподалеку от Краснодарского края. При перегрузке топлива загорелись сразу два судна – «Канди» и «Маэстро», ходившие под флагом Танзании. Всего на судне было 32 человека, граждане Индии и Турции, спастись удалось только 12 морякам.

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