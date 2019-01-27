Дмитрий Песков назвал главное препятствие для заключения мирного договора с Японией

СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-27T14:53:15+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Японией антироссийских санкций мешает подписанию российско-японского мирного договора.

"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора", - сказал Песков в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Официальный представитель Кремля напоминл, что в прошлом году президент России предложил подписать мирный договор с Японией без предварительных условий, чтобы создать фундамент для дальнейшего обсуждения проблемы; по словам Пескова, представители Токио не поддержали этот подход.

В этой связи Песков заявил, что Япония выступает за решение проблем в отношениях вместе с заключением договора или до этого момента. "Вот если примитивизировать эту ситуацию, то вот так она и обстоит. Но это не значит, что мы в тупике", - добавил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Россию "неоднократно обманывали", приведя в качестве примера расширение НАТО на восток. Песков отметил, что Россия не планирует "второй раз наступать на грабли" в вопросах, касающихся безопасности.

Говоря о теме Курильских островов, Песков заявил, что главной целью России является подписание мирного договора. "У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", - заключил он.

22 января этого года Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как отметил президент России, в ходе консультаций было "уделено немало времени" вопросу о заключении мирного договора. Ранее сайт kp.ru сообщал о намерении Абэ подписать мирный договр при условии передачи Токио части Курильских островов.