2019-01-27T15:15:36+03:00
Общество

В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги

Среднестатистическая семья использует как минимум 93 рулона в год
Татьяна СЫКОВА
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Активистов обеспокоило, что человечество изводит тонны туалетной бумаги.Активистов обеспокоило, что человечество изводит тонны туалетной бумаги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Германии призвали жителей отказаться от туалетной бумаги. Среднестатистическая немецкая семья по данным сследовательского института GfK использует 93 рулона туалетной бумаги ежегодно и это только по самым скромным подсчетам. В больших трудовых коллективах изводят тонны туалетной бумаги. Ежегодно около миллиарда туалетной бумаги сливается в унитаз.

Использование этого средства гигиены вредит экологии, ведь не всю бумагу делают из макулатуры. Примерно 50 процентов из всего объема изготавливается не из вторичного сырья. Для производства многочисленных партий туалетной бумаги используется древесина, следовательно, вырубаются леса. Кроме того, использованную бумагу тоже надо утилизировать, что также влечет загрязнение экологии.

С инициативой выступило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Они посоветовали немцам проявить экологическую сознательность и перейти, например, к использованию биде с небольшим и гибким шлангом, чаш с водой, или специальные литейные кувшины. По их убеждению, это позволить минимизировать риски в области экологии. Авторы публикации уверяют, что в конечном итоге это более гигиенично, чем использование бумаги и даже может уберечь от аллергии на различные отдушки и от некоторых других заболеваний.

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