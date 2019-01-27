2019-01-27T15:07:08+03:00
Происшествия

В МЧС не подтвердили информацию о взрыве газа в девятиэтажке на востоке Москвы

В квартире на четвертом этаже произошел пожар, хозяин доставлен в больницу с ожогами
Семен ЕЛЕНИН
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В доме на Хабаровской улице произошел пожар.В доме на Хабаровской улице произошел пожар.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дознаватели разбираются в обстоятельствах пожара на востоке Москвы, который произошел днем в воскресенье. Некоторые СМИ сообщили, что в квартире на четвертом этаже панельной девятиэтажки предположительно взорвался газ. Однако в пресс-службе столичного управления МЧС эту информацию не подтверждают.

- В доме на Хабаровской улице, 43 произошло возгорание - в одной из квартир, - заявил представитель ведомства корреспонденту «Комсомольской Правды». - Пожар уже потушен. Его площадь уточняется. Часть жильцов дома была эвакуирована. Известно, что есть один пострадавший. Спасатели передали мужчину медикам.

По информации «КП», пострадавший - владелец квартиры, во время пожара он получил ожоги.

Напомним, на нынешней неделе два человека погибли в Подмосковье после взрыва газовых баллонов. Вечером 24 января рабочие натягивали потолки на 15 этаже нового многоквартирного дома. Для разогревания материала они использовали металлические газовые баллоны. По непонятной пока причине баллоны взорвались, начался пожар. Рабочие - мужчины 34 и 43 лет - погибли на месте.

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