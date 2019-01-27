Николас Мадуро призвал страны ЕС отозвать ультиматум о проведении выборов
Политик отметил, что европейские страны "совершают ошибку в отношении Венесуэлы"
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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал представителей европейских стран отозвать ультиматум о проведении выборов в восьмидневный срок в стране.
- Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы. Несмотря на нашу 200-летнюю независимость, они игнорируют нашу историю. Они должны отказаться от своего ультиматума. Никто не может ставить нам ультиматумы, - отметил Мадуро.