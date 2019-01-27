Песков заявил, что действия Турции в районе сирийско-турецкой границы не должны угрожать Сирии

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-27T16:33:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Действия турецких сил в районе сирийско-турецкой границы не должны угрожать территориальной целостности Сирии. Об этом в воскресенье, 27 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В 1998 году было подписано Аданское соглашение, по которому Турция получала право осуществлять небольшие трансграничные операции против террористов в приграничной зоне <...> Главное, чтобы эта практика никоим образом не приводила к формированию в приграничных зонах каких-то квазиобособленных территориальных объединений и таким образом не угрожала территориальной и политической целостности Сирии", - заявил официальный представитель Кремля в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерения Анкары по созданию буферной зоны в Сирии. Правомерность операций турецких сил на территории арабской республики, по словам турецкого лидера, гарантируется соглашением, заключенным между Анкарой и Дамаском, в 1998 году в турецком городе Адана. Представители МИД Сирии, в свою очередь, ранее заявили, что Турция нарушает соглашения, достигнутые сторонами ранее, а также поддерживает "террористические формирования".