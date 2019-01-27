2019-01-27T18:03:08+03:00
Политика

Госсекретарь США Майкл Помпео неправильно произнес фамилию лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо

Глава американского внешнеполитического ведомства случайно употребил сленговое слово guido, являющееся уничижительным синонимом слова "италоамериканец" [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Глава Госдепа США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции, состоявшейся 26 января, неправильно произнес фамилию лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Политик случайно произнес слово guido вместо фамилии спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Термин, употребленный Помпео, является сленговым уничижительным синонимом слова "италоамериканец". В своем заявлении госсекретарь отметил, что у Гуайдо есть все необходимые ресурсы для того, чтобы "двигать страну вперед".

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее заявил, сославшись на конституцию страны, что может исполнять обязанности президента страны, после чего принес президентскую присягу на митинге в Каракасе.

В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что действия Гуайдо, которого поддерживает Вашингтон, являются попыткой государственного переворота в стране, после чего объявил о разрыве отношений с США

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