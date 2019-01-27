Экономика США потеряла шесть миллиардов долларов из-за шатдауна

СЕГОДНЯ 17:51 2019-01-27T18:04:47+03:00

В Америке во время приостановки работы правительства без зарплаты оказалось около 800 000 госслужащих

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Во время прекращения работы федеральных ведомств в США, которое длилось рекордных 35 дней, американская экономика потеряла шесть миллиардов долларов.

Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s подсчитали, что за каждую неделю шатдауна реальный ВВП США терял около более одного миллиарда долларов.

В эту внушительную сумму эксперты включили потери производительности труда более убытки компаний, которые сотрудничают с правительством. Также учитывались и косвенные потери, например отмена туристических поездок в национальные парки.

Из-за приостановки работы правительственых структур, больше месяца не функционировали федеральные органы, без зарплаты оставались около 800 000 госслужащих и более миллиона контрактных работников госсектора.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том что, 25 января Дональд Трамп временно возобновил работу федерального правительства. Демократы и республиканцы наконец-то смогли согласовать бюджет, но лишь на три недели.