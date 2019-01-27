Военный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентом
В Министерстве обороны Венесуэлы прокомментировали слова военного атташе посольства страны в Вашингтоне об отказе признавать президентом страны Николаса Мадуро. Ведомство назвала высказывания дипломата государственной изменой.
- Это акт измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от нашего освободителя Симона Боливара. Поэтому мы отвергаем эти заявления со стороны Хосе Луиса Сильвы, занимавшего должность военного атташе в США, - подчеркнули в Министерстве обороны Венесуэлы.
Ранее стало известно, что военный атташе венесуэльского посольства в США Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с Николасом Мадуро.
- Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гауидо, - прокомментировал пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис.
Позже он призвал других представителей вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо как легитимного президента, сообщает "РИА-Новости".