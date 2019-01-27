2019-01-27T18:38:42+03:00
В мире

Военный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентом

В министерстве обороны страны слова дипломата назвали "актом измены и трусости по отношению к отечеству"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Военный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентомВоенный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентомФото: REUTERS
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В Министерстве обороны Венесуэлы прокомментировали слова военного атташе посольства страны в Вашингтоне об отказе признавать президентом страны Николаса Мадуро. Ведомство назвала высказывания дипломата государственной изменой.

- Это акт измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от нашего освободителя Симона Боливара. Поэтому мы отвергаем эти заявления со стороны Хосе Луиса Сильвы, занимавшего должность военного атташе в США, - подчеркнули в Министерстве обороны Венесуэлы.

Ранее стало известно, что военный атташе венесуэльского посольства в США Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с Николасом Мадуро.

- Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гауидо, - прокомментировал пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис.

Позже он призвал других представителей вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо как легитимного президента, сообщает "РИА-Новости".

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