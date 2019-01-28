2019-01-28T02:00:10+03:00
Происшествия

Картину Куинджи украли из Третьяковки в день рождения художника

Ранее в полиции сообщили, что в ограблении участвовало двое неизвестных
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Картину Куинджи украли из Третьяковки в день рождения художникаКартину Куинджи украли из Третьяковки в день рождения художникаФото: СОЦСЕТИ
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Грабители украли картину "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи украли из Третьяковской галереи в день рождения автора полотна.

Ровно 177 лет назад, 27 января, 1842 года, родился Архип Иванович Куинджи, русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи.

Куинджи на протяжении всего своего периода творчества создавал разнообразные пейзажные работы, изображая морские, горные, сельские, городские и многие другие сюжеты. Образцом пейзажа с изображением гор можно считать горный пейзаж художника «Ай-Петри. Крым». Данная работа создавалась в период 1898-1908 гг., точная дата создания не установлена. Ай-Петри - одна из гор в Крымском горном массиве, который располагается в Ялте.

Ранее из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи. Неизвестный мужчина подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся.

В краже картины Куинджи из Третьяковки участвовали двое грабителей. Ранее в полиции сообщали об одном похитителе.

Резонансное похищение картины из Третьяковки попало на видео. Полиция продолжает устанавливать личности похитителей и их мотивы.

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