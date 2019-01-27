2019-01-27T22:53:56+03:00
Происшествия

В Третьяковской галерее выступили с официальным сообщением о краже картины Куинджи

Ранее стало известно о том, что в резонансном ограблении могли участвовать двое преступников
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Третьяковской галерее выступили с официальным сообщением о кражи картины КуинджиВ Третьяковской галерее выступили с официальным сообщением о кражи картины КуинджиФото: Соцсети
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Руководство Третьяковской галереи выступило с официальным сообщением по поводу кражи картины художника Куинджи двумя неизвестными. В официальном источнике отметили, что ограбление было совершено около 18:00, однако, очевидцы говорят, что похитители вынесли картину на полтора часа раньше.

"В Третьяковской галерее произошло чрезвычайное происшествие: в Инженерном корпусе на выставке Архипа Куинджи была украдена картина “Ай-Петри. Крым” (1890-е. Государственный Русский музей, Санкт Петербург).Полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания. Предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы.

В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме.

Генеральный директор Третьяковской галереи З.И. Трегулова тут же прибыла на место. О случившемся были оперативно проинформированы Министерство культуры РФ и дирекция Государственного Русского музея.

Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи, - обратилось руководство Третьяковской галереи с сообщением к общественности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в краже картины Куинджи из Третьяковки участвовали двое грабителей. За несколько часов до этого полиция сообщала об одном похитителе.

Стало известно, что пропавшая из Третьяковки картина Куинджи застрахована на 12 миллионов рублей. Ранее в Минкультуры официально подтвердили информацию о похищении полотна.

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