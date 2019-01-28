Последствия сильного снегопада: на автозаправке в Калужской области рухнула крыша

СЕГОДНЯ 00:29 2019-01-28T00:44:03+03:00

К счастью, никто не пострадал, но въезд на АЗС пока ограничен [видео]

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В Калужской области под тяжестью снега рухнула крыша на одной из автозаправочной станций. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, уточнив, что обвалился навес, под которым заправляются машины. ЧП случился в селе Ворсино Боровского района, заправка теперь не работает.

В районной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) подтвердили информацию, добавив, что при инциденте никто не пострадал.

«Обрушилась кровля, вероятно из-за снега. Крыша упала на колонки, но разлива топлива нет, пострадавших нет – ни людей, ни машин, заправка обесточена», - сказал сотрудник ЕДДС.

Он отметил, что въезд на поврежденную заправку пока ограничен, а «дальше собственник сам будет разбираться», передает ТАСС.

В Калужской области в Ворсино рухнула крыша на заправке.

К слову, как писал сайт kp.ru, нынешний снегопад в Москве – самый сильный за последние два десятка лет, таких сугробов и снежных заносов на дорогах жители столицы не помнят с 2002 года. Причем, по прогнозам синоптиков, метель продолжится как минимум до утра понедельника.