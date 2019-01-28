2019-01-28T00:44:03+03:00
Происшествия

Последствия сильного снегопада: на автозаправке в Калужской области рухнула крыша

К счастью, никто не пострадал, но въезд на АЗС пока ограничен [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
ЧП случилось в селе Ворсино Калужской областиЧП случилось в селе Ворсино Калужской областиФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В Калужской области под тяжестью снега рухнула крыша на одной из автозаправочной станций. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, уточнив, что обвалился навес, под которым заправляются машины. ЧП случился в селе Ворсино Боровского района, заправка теперь не работает.

В районной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) подтвердили информацию, добавив, что при инциденте никто не пострадал.

«Обрушилась кровля, вероятно из-за снега. Крыша упала на колонки, но разлива топлива нет, пострадавших нет – ни людей, ни машин, заправка обесточена», - сказал сотрудник ЕДДС.

Он отметил, что въезд на поврежденную заправку пока ограничен, а «дальше собственник сам будет разбираться», передает ТАСС.

В Калужской области в Ворсино рухнула крыша на заправке.

К слову, как писал сайт kp.ru, нынешний снегопад в Москве – самый сильный за последние два десятка лет, таких сугробов и снежных заносов на дорогах жители столицы не помнят с 2002 года. Причем, по прогнозам синоптиков, метель продолжится как минимум до утра понедельника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картину Куинджи украли из Третьяковки в день рождения художника
Подробности похищения картины Куинджи: полиция приехала в Третьяковку искать украденную шубу
Минфин США объявил, что снял санкции с российских компаний En+, «РУСАЛ» и «Евросибэнерго»
Эксперт объяснил, почему при краже картины Куинджи из Третьяковки не сработала сигнализация
США снова потребовали, чтобы ЕС остановил строительство «Северного потока — 2»
Очевидец о пропаже картины из Третьяковки: "Спустя 10 минут прибежала бабуля и смотритель с обычным патрульным в телогрейке"
В Третьяковской галерее выступили с официальным сообщением о краже картины Куинджи
Резонансное похищение картины из Третьяковки попало на видео
В краже картины Куинджи из Третьяковки участвовали двое грабителей
Пропавшая из Третьяковки картина Куинджи застрахована на 12 миллионов рублей
Стали известны первые приметы грабителя, который украл картину из Третьяковской галереи
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о признании Гуайдо новым главой Венесуэлы
В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв
Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО отметил его роль в повышении расходов альянса
Военный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентом
Госсекретарь США Майкл Помпео неправильно произнес фамилию лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо
Экономика США потеряла шесть миллиардов долларов из-за шатдауна
Владельцы Gucci задолжали Италии 1,4 миллиарда евро
Песков заявил, что действия Турции в районе сирийско-турецкой границы не должны угрожать Сирии
В Иране заявили о побеге из тюрьмы в Афганистане 40 главарей террористической группировки
Дмитрий Песков рассказал, к чему приведут экономические инициативы Синдзо Абэ
В бразильском штате Минас-Жерайс объявили тревогу из-за возможного прорыва дамбы на шахте