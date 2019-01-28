Минфин США объявил, что снял санкции с российских компаний En+, «РУСАЛ» и «Евросибэнерго»

СЕГОДНЯ 00:55 2019-01-28T01:08:22+03:00

О том, что американское финансовое ведомство собирается исключить их из «черного списка», стало известно еще в декабре

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В воскресенье, 27 января, американский Минфин сообщил, что принято окончательное решение о снятии санкций с российских компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго».

«Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня снял санкции, наложенные на En+, «Русал» и «Евросибэнерго», в соответствии с поданным ранее уведомлением конгрессу от 19 декабря 2018 года», - говорится в заявлении министерства финансов.

При этом отмечается, что все ограничительные меры в отношении бизнесмена Олега Дерипаски остаются в силе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Русал», En+, «Евросибэнерго» и другие российские компании попали в «черный список» Вашингтона еще в апреле этого года. А в мае министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты добиваются сокращения доли предпринимателя Олега Дерипаски в этих компаниях. 18 мая бизнесмен вышел из совета директоров En+ Group.

С тех пор американское финансовое ведомство несколько раз продлевало срок, выделенный инвесторам из Соединенных Штатов завершения всех дел с En+, «Русалом» и «Евросибэнерго», а в декабре сообщило, что собирается исключить их из «черного списка».

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