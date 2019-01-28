Взрыв в центре Гааги: пострадали девять человек

СЕГОДНЯ 02:26 2019-01-28T02:42:30+03:00

Изменить размер текста: A A

При взрыве в центре Гааги пострадали как минимум девять человек, семерых из них доставили в больницы. Еще один мужчина остается под завалами, спасатели с помощью крана разбирают обломки и строительный мусор, чтобы до него добраться, сообщает агентство District 8 со ссылкой на экстренные службы города.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 27 января, прогремел взрыв в трехэтажном жилом доме на улице Яна ван де Хейдена. Разрушены несколько квартир, повреждены два дома по соседству и припаркованные неподалеку машины. Из-за угрозы полного обрушения из всех трех зданий эвакуировали жильцов, около 30 человек. Улицу перекрыли.

Работы на месте происшествия с наступлением темноты не прекратились. Спасателям удалось связаться по телефону с мужчиной, который остается под завалами. Известно, что ему 28 лет.

По предварительной версии, взорвался бытовой газ.