Взрыв в центре Гааги: пострадали девять человек
При взрыве в центре Гааги пострадали как минимум девять человек, семерых из них доставили в больницы. Еще один мужчина остается под завалами, спасатели с помощью крана разбирают обломки и строительный мусор, чтобы до него добраться, сообщает агентство District 8 со ссылкой на экстренные службы города.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 27 января, прогремел взрыв в трехэтажном жилом доме на улице Яна ван де Хейдена. Разрушены несколько квартир, повреждены два дома по соседству и припаркованные неподалеку машины. Из-за угрозы полного обрушения из всех трех зданий эвакуировали жильцов, около 30 человек. Улицу перекрыли.
Работы на месте происшествия с наступлением темноты не прекратились. Спасателям удалось связаться по телефону с мужчиной, который остается под завалами. Известно, что ему 28 лет.
По предварительной версии, взорвался бытовой газ.
В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв.Пострадали девять человек