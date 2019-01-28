Гуаидо договаривается с армией Венесуэлы о смещении Мадуро

СЕГОДНЯ 06:46 2019-01-28T07:00:33+03:00

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, на прошлой неделе провозгласивший себя «врио президента», сейчас все время находится в центре внимания Фото: REUTERS

О переговорах с военными самопровозглашенный «временный президент» сам рассказал американским журналистам [видео]

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По секрету всему свету: спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, на прошлой неделе провозгласивший себя «врио президента», рассказал в интервью The Washington Post, что ведёт «тайные» переговоры с венесуэльскими военными по поводу отстранения от власти действующего главы государства Николаса Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции назвал это «мирным разрешением кризиса в стране».

«Мы ведём переговоры с представителями гражданской администрации, а также с военными», - сказал он.

Гуаидо пояснил, что обсуждает пути «мирного выхода» из ситуации в секретной обстановке, чтобы гарантировать безопасность участников переговорного процесса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис Сильва объявил о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Гуаидо.

Американцы его похвалили, а в Минобороны Боливарианской республики назвали примкнувшего к оппозиции полковника изменником Родины.

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