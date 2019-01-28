2019-01-28T08:35:51+03:00
Экономика

Акции «Русала» на фондовой бирже выросли в цене сразу после снятия санкций США

После открытия торгов ценные бумаги российской алюминиевой компании поднялись более чем на пять процентов
Татьяна СЫКОВА
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Санкции с "Русала" сняли в воскресенье.Санкции с "Русала" сняли в воскресенье.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В понедельник, 28 января, на Гонконгской фондовой бирже зафиксировали поднятие в цене акций «Русала». Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта стали расти сразу после открытия торгов утром. Это связано с тем, что Минфин США наконец-таки удалил компанию из «черного списка», полностью сняв санкции в отношении нее. Уровень колебаний цен в ходе первого часа торгов составил от 2,96 до 3,13 гонконгских долларов за акцию. Таким образом, акции «Русала» поднялись в цене более чем на пять процентов.

В ходе последующих торгов верхняя планка несколько снизилась. Однако по данным котировок на момент закрытия торгов в пятницу и на момент открытия торгов в понедельник, акции все же существенно прибавили в стоимости, сообщает ТАСС.

Напомним, Вашингтон снял санкции с российского промышленного гиганта накануне, 27 января. Помимо «Русала» ограничения сняли с других крупных российских компаний - холдинга En+ и «Евросибэнерго».

Ранее сайт kp.ru писал, что «Русал» намерен перерегистрироваться из офшорной юрисдикции на британском острове Джерси на территорию России Это позволит снизить давление на российского гиганта.

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