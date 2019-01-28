Валютные операции госучреждений начнут проводить через казначейство

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-28T11:23:50+03:00

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Министерство финансов России предложило проводить все валютные операции государственных учреждений и фондов через счет в Федеральном казначействе. Ожидается, что это позволит защитить имущественные интересы РФ.

Сейчас госорганизации могут без ограничений открывать счета в иностранной валюте в любых уполномоченных банках. В случае же принятия изменений все они станут клиентами казначейства, который будет осуществлять за ними постоянный контроль.

Сами же учреждения должны будут информировать орган об ожидаемых сроках получения валюты по договорам, переводить на его счета выручку от экспорта товаров и услуг в рублях в доле, установленной правительством, а также возвращать экспортную выручку. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале для публикации нормативных правовых актов.

Сайт kp.ru писал о том, что в последнее время в мире нарастает тенденция отказа от расчета в долларах. Так, Россия расширяет использование рубля и других валют во внешнеторговых расчетах, а также ограничивает вложения в американские казначейские облигации.