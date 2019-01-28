Третьяковка возобновила работу: на выставку Куинджи выстроилась очередь

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-28T12:05:14+03:00

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После громкого ЧП с украденной картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Третьяковская галерея закрыла главный вход и прекратила работу на время первичных следственных действий. В понедельник, 28 января,Третьяковка возобновила свою деятельность. Посетителям открыли доступ в Инженерный корпус, где как раз проходит выставка работ Куинджи.

Если до этого момента выставка картин русского художника греческого происхождения проходила относительно спокойно без особого ажиотажа, то к моменту возобновления работы экспозиции, у Третьяковки собралась очередь. Посетителей с билетами уже начали пускать в зал, откуда накануне было совершена дерзкая кража полотна. Как передает «Интерфакс», воскресное происшествие вызвало интерес у публики и люди толпами повалили на выставку.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

Напомним, 27 января 31-летний мужчина вошел в зал и спокойно вынес картину «Ай-Петри. Крым».Позже грабителя задержали. Полотно нашли на территории строящегося здания в Подмосковье, где его спрятал задержанный. Мотивом к преступлению стала жажда наживы. Представители галереи сообщили, что картина не пострадала. В разгар следственных действий, скорее всего, ее не смогут вернуть в экспозицию. Так что зрителям, которые проявили новую волну интереса к творчеству Куинджи, придется довольствоваться другими произведениями известного мастера пейзажной живописи.

Фото грабителя появилось в телеграм-каналах.

Момент похищения полотна попал на видео. На кадрах видно, как грабитель спокойно снимает картину и уносит на глазах десятков свидетелей. Ни зрители, ни сотрудники музея не забили тревогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Кстати, это не первая кража работ Архипа Куинджи. 2001 году из Челябинской галереи украли его картины «Развалины в степи» и «На закате». В 2017 году Вологодской картинной галерее пропал этюд Куинджи «Днепр».