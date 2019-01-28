2019-01-28T12:05:14+03:00
Общество

Третьяковка возобновила работу: на выставку Куинджи выстроилась очередь

Похищенную картину пока не смогут вернуть в экспозицию
Татьяна СЫКОВА
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Экспозиция Куинджи возобновила работу. Пока без украденной картины.Экспозиция Куинджи возобновила работу. Пока без украденной картины.Фото: СОЦСЕТИ
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После громкого ЧП с украденной картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Третьяковская галерея закрыла главный вход и прекратила работу на время первичных следственных действий. В понедельник, 28 января,Третьяковка возобновила свою деятельность. Посетителям открыли доступ в Инженерный корпус, где как раз проходит выставка работ Куинджи.

Если до этого момента выставка картин русского художника греческого происхождения проходила относительно спокойно без особого ажиотажа, то к моменту возобновления работы экспозиции, у Третьяковки собралась очередь. Посетителей с билетами уже начали пускать в зал, откуда накануне было совершена дерзкая кража полотна. Как передает «Интерфакс», воскресное происшествие вызвало интерес у публики и люди толпами повалили на выставку.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

Напомним, 27 января 31-летний мужчина вошел в зал и спокойно вынес картину «Ай-Петри. Крым».Позже грабителя задержали. Полотно нашли на территории строящегося здания в Подмосковье, где его спрятал задержанный. Мотивом к преступлению стала жажда наживы. Представители галереи сообщили, что картина не пострадала. В разгар следственных действий, скорее всего, ее не смогут вернуть в экспозицию. Так что зрителям, которые проявили новую волну интереса к творчеству Куинджи, придется довольствоваться другими произведениями известного мастера пейзажной живописи.

Фото грабителя появилось в телеграм-каналах.

Фото грабителя появилось в телеграм-каналах.

Момент похищения полотна попал на видео. На кадрах видно, как грабитель спокойно снимает картину и уносит на глазах десятков свидетелей. Ни зрители, ни сотрудники музея не забили тревогу.

Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Кстати, это не первая кража работ Архипа Куинджи. 2001 году из Челябинской галереи украли его картины «Развалины в степи» и «На закате». В 2017 году Вологодской картинной галерее пропал этюд Куинджи «Днепр».

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