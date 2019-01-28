2019-01-28T12:09:20+03:00
Общество

Все картины Куинджи после громкой кражи подключат к датчикам безопасности

В Третьяковской галерее будут приняты новые меры предосторожности
Татьяна СЫКОВА
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Картины после ЧП возьмут под усиленную охрану.Картины после ЧП возьмут под усиленную охрану.Фото: СОЦСЕТИ
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Спокойная и от того не менее дерзкая кража картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи показала брешь в системе безопасности Третьяковской галереи. После происшествия все картины художника в рамках экспозиции подключат к электронным датчикам безопасности. То есть, при прикосновении к ним автоматически будет срабатывать сигнализация. Об этом сообщил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Напомним, грабитель спокойно прошел в выставочный зал Инженерного корпуса, снял картину с креплений и унес на глазах посетителей. Причем сострудники музея спохватились только спустя несколько часов. Как отмечалось ранее, системой безопасности были оснащены только самые ценные полотна художника. Украденная картина не была никак защищена.

Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

Ранее сайт kp.ru опубликовал видео момента кражи картины. Его запечатлели камеры наблюдения в зале. Судя по кадрам, никто даже не попытался остановить грабителя, когда он покидал зал с полотном известного живописца. 31-летнего похителея уже задержали и допросили. Картина не пострадала, ее также обнаружили в тайнике.

В понедельник Третьяковская галерея возобновила свою работу. После воскресного происшествия выставка Куинджи вызвала огромный интерес у жителей столицы и в Третьяковке выстроилась очередь.

Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

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Не все картины Куинджи были подключены к автоматизированной системе безопасности, поэтому во время кражи полотна «Крым. Ай-Петри» не сработала сигнализация. Первоначальная информация, что бесценные полотна не были застрахованы, не подтвердилась. На время выставки в Третьяковке страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх», которая выиграла аукцион в августе прошлого года. Соответствующий полис заключен на все время работы экспозиции с 1 октября 2018 года до 17 февраля этого года (подробности)

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