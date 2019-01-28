Все картины Куинджи после громкой кражи подключат к датчикам безопасности

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-28T12:09:20+03:00

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Спокойная и от того не менее дерзкая кража картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи показала брешь в системе безопасности Третьяковской галереи. После происшествия все картины художника в рамках экспозиции подключат к электронным датчикам безопасности. То есть, при прикосновении к ним автоматически будет срабатывать сигнализация. Об этом сообщил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Напомним, грабитель спокойно прошел в выставочный зал Инженерного корпуса, снял картину с креплений и унес на глазах посетителей. Причем сострудники музея спохватились только спустя несколько часов. Как отмечалось ранее, системой безопасности были оснащены только самые ценные полотна художника. Украденная картина не была никак защищена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688535" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

Ранее сайт kp.ru опубликовал видео момента кражи картины. Его запечатлели камеры наблюдения в зале. Судя по кадрам, никто даже не попытался остановить грабителя, когда он покидал зал с полотном известного живописца. 31-летнего похителея уже задержали и допросили. Картина не пострадала, ее также обнаружили в тайнике.

В понедельник Третьяковская галерея возобновила свою работу. После воскресного происшествия выставка Куинджи вызвала огромный интерес у жителей столицы и в Третьяковке выстроилась очередь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

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КСТАТИ

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