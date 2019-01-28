2019-01-28T12:30:20+03:00
Авто

В США начато расследование в отношении Nissan

Комиссия по ценным бумагам хочет установить, имели ли место необоснованные выплаты менеджерам компании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Bloomberg сообщил о расследовании в отношении NissanBloomberg сообщил о расследовании в отношении NissanФото: REUTERS
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении японской автомобильной компании Nissan. Речь идет, в частности, о проверке достоверности раскрытой ранее информации о выплатах сотрудникам предприятия.

Комиссия планирует установить, насколько тщательно руководство компании контролировало данную сферу, и имели ли место необоснованные платежи. В пресс-службе самого Nissan уже подтвердили факт проведения расследования, а также заявили, что оказывают американским властям всестороннее содействие, передает агентство Bloomberg.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября прошлого года в Японии задержали бывшего главу автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона и экс-члена совета директоров Nissan Грега Келли. Топ-менеджеров заподозрили в нарушении налогового законодательства страны. Так, по версии следствия, Гон на протяжении пяти лет занижал размер своего вознаграждения в итоговых документах.

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