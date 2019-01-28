2019-01-28T12:45:46+03:00
Происшествия

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные

С самого утра субботы и до позднего вечера воскресенья в столице шел снегопад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные 26-27 январяПоловина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные 26-27 январяФото: Евгения ГУСЕВА
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В минувшие выходные с утра субботы, 27 января, по вечер воскресенья в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков. Она составляет около 42 мм для первого месяца нового года, а тут только за два дня прирост составил целых 19 мм. Такие данные привели сотрудники метеобюро столицы.

"По предварительным оценкам, за выходные в городе выпало уже порядка 45% месячной нормы осадков", - передает "Интерфакс" со ссылкой на синоптиков.

Стоит отметить, что информация была получена от расположенной на ВДНХ столичной метеостанции. Соответствующие результаты были зафиксированы к 18:00 воскресенья.

Сайт kp.ru писал о том, что обрушившийся на Москву накануне снегопад стал самым мощным за последние 68 лет. При этом в воскресенье жителей столицы также ждала метель, ветреная погода и много снега.

Снежный буран в Москве.Снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков. Доставайте лопаты, не садитесь за руль. А лучше оставайтесь дома с кружкой горячего какао

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