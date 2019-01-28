2019-01-28T12:54:40+03:00
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек

Спасательная операция еще идет [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человекЧисло жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человекФото: REUTERS
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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58. Именно столько погибли от наводнения, которое произошло в штате Минас-Жерайс.

Ранее местные власти говорили о том, что погибли 37 человек, а еще 287 человек считаются пропавшими без вести. Пока их судьба не известна, но спасительная операция продолжается.

Дамба с отходами металлургического производства разрушилась 25 января. Грязные потоки устремились в населенный пункт и буквально смыли несколько домов в муниципалитете Брумадинью.

Видео момента прорыва дамбы в Бразилии.

Спустя некоторое время компания-владелец сооружения сообщила о прорыве еще одной дамбы. Исходя из масштабов катастрофы было решено эвакуировать 24 тысячи жителей, сообщает Пятый канал.

58 человек погибли при прорыве дамбы в Бразилии .

Сотрудникам пожарной охраны, работающим на месте прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, к этому часу удалось найти живыми 279 человек, сообщили власти штата со ссылкой на информацию, предоставленную компанией горнодобывающей компании Vale. По ее данным, в районе бедствия находились 427 человек. Уточняется, что девять из них пожарные извлекли из потока жидкой грязи. Остается неизвестной судьба еще 148.

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